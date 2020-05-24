Galatasaraylı futbolculardan Ramazan Bayramı mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yerli ve yabancı oyuncular yer aldı.
Futbolcular tek tek "İyi bayramlar" ifadesi kullanırken, yabancı oyuncuların Türkçe mesaj vermesi dikkati çekti.
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