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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'de yer aldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaraylı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'de yer aldı

        Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'e girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:06
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        Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'de!
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        Galatasaray'da son olarak 24 Aralık 2023'teki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Faslı oyuncu Ziyech, sonrasında gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Son 2 Süper Lig maçına sonradan dahil olan tecrübeli kanat oyuncusu, 3 ay 9 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

        Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ise Süper Lig'de 8 maçın ardından ilk 11'de mücadele etti. Son olarak 22. haftadaki İstanbulspor mücadelesinde ilk 11'e giren Zaha, sonrasındaki 8 maçın 7'sinde süre aldı. 31. yaşındaki hücum oyuncusu, bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna girdi.

        Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı da 3 maçın ardından süre aldı.

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