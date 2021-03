2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında Best Swimsuit seçildi. 2014’de Miss Freedom Of Turkey yarışmasında birinci olarak Kraliçe ünvanı aldı. 2010 itibariyle modelliğe aktif olarak başladı. Bu seneye kadar çok sayıda marka ve modacının defilelerinde ve fashion weeklerde yer aldı. Hala birçok markanın ve modacıların defilelerinde çıkıyor.Bugüne kadar yurtdışı ve Türkiye’de düzenlenen 16 ayrı modellik ve güzellik yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Beden ölçüleri 90-59-92.