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        Haberler Kültür-Sanat Resim Galeri Deniz, Ertuğrul Ateş’in sergisine önceki gün ev sahipliği yaptı

        Galeri Deniz, Ertuğrul Ateş’in sergisine önceki gün ev sahipliği yaptı

        DenizBank'ın kültür - sanat mekânı Galeri Deniz, '40. Yıl Ertuğrul Ateş' sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş; "Ertuğrul Ateş, ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden, sanata gönül ve ömür vermiş bir emekçi. Kendisinin 40. yılını kurumumuz çatısı altında kutlamaktan son derece mutluyuz" dedi  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:40
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        "Hissi senetlere de yatırım yapıyoruz"
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; sanatta 40'ncı yılını kutlayan Galeri Deniz, Ertuğrul Ateş’in sergisine ev sahipliği yapıyor. Ressam Ertuğrul Ateş’in 40 yıllık sanat hayatında ürettiği eserlerin bir seçkisinden oluşan serginin açılışı, iş ve kültür sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

        Ertuğrul Ateş’in geçmişle, günümüzü harmanlayarak, kültürel mirasımızı çağdaş üslupla yeniden yorumladığı eserlerinden oluşan; küratörlüğünü Sinem Omay ile birlikte üstlendiği sergi, 3 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

        Ertuğrul Ateş - Sinem Omay

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        Serginin açılışında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş; "Ertuğrul Ateş, ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden; sanata gönül ve ömür vermiş bir emekçi. Kendisinin 40'ncı yılını kurumumuz çatısı altında kutlamaktan son derece mutluyuz. DenizBank olarak her zaman hisse senetlerinin yanı sıra, hissi senetlere de yatırım yapan bir kurum olduk. Sanatın, hayat damarlarımızdan biri olduğuna inandık. Bugün itibarıyla, ülkemizdeki altı senfoni orkestrasından üçü olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın yanı sıra, Devlet Çok Sesli Korosu’nun ana destekçisiyiz. Sahne sanatları ve görsel sanatlar bizim için son derece önemli. Galeri Denizimiz de, resmi, müziği, sanatın farklı disiplinlerini kurumumuzun içine daha fazla dahil ederek, somut şekilde yaşattığımız mekânımız. Bugün burada, genç nesillere de ilham verip onları güzel sanatlara yönlendiren Ertuğrul Ateş gibi Türkiye’nin çağdaş sanatçıları arasında önde gelen bir ressamı ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

        Hakan Ateş - Demet Ateş

        Sergiye katılan Meltem Cumbul, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meltem Cumbul, şunları söyledi; "Ertuğrul Ateş, benim çok eski bir arkadaşım 1990’lardan beri hiç görüşmeyi kesmediğim çok beğendiğim bir sanatçı arkadaşım. New York'ta yaptığı çalışmaları da takip ederdim. Hâlâ da kendisini takip ediyorum. Türkiye de kaldığı için burada da sergileri açtığı için çok mutluyum çok memnunum."

        Meltem Cumbul

        Meltem Cumbul, "Uzun bir zaman sonra Türkiye’ye döndünüz, neler hissediyorsunuz?" sorusuna; "Yurt dışında da olsam her zaman özlem duyduğum Türkiye, benim vatanım. Yurt dışındayken özlem duyuyorum" şeklinde cevap verdi.

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        #Hakan Ateş
        #Ertuğrul Ateş
        #meltem cumbul
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