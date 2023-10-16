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        Haberler Spor Futbol Galler kendi evinde Hırvatistan'ı devirdi - Futbol Haberleri

        Galler kendi evinde Hırvatistan'ı devirdi

        EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 00:04 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:04
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        Galler kendi evinde Hırvatistan'ı devirdi
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        A Milli Takım'ın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Galler mücadeleyi 2-1 kazandı.

        Galler'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 60. dakikalarda Harry Wilson kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü ise 75. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

        Bu galibiyetin ardından 6 maçı olan Galler puanını 10'a yükseltti. Yine 6 maça çıkan Hırvatistan da 10 puanda kaldı.

        Galler gruptaki son iki maçında önce Ermenistan'a gidecek, sonra ise A Milli Takımımızı ağırlayacak. Hırvatistan ise Letonya deplasmanına çıktıktan sonra Ermenistan'ı ağırlayacak.

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