Galler kendi evinde Hırvatistan'ı devirdi EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti

A Milli Takım'ın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Galler mücadeleyi 2-1 kazandı.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 60. dakikalarda Harry Wilson kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü ise 75. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından 6 maçı olan Galler puanını 10'a yükseltti. Yine 6 maça çıkan Hırvatistan da 10 puanda kaldı.

Galler gruptaki son iki maçında önce Ermenistan'a gidecek, sonra ise A Milli Takımımızı ağırlayacak. Hırvatistan ise Letonya deplasmanına çıktıktan sonra Ermenistan'ı ağırlayacak.