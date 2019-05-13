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Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm nasıl izlenir? GOT 8.sezon tüm bölüm tarihleri

Game of Thrones 8. sezon heyecanı devam ediyor. Finale son bir bölüm kala Game of Thrones 8. sezon 5. bölümü dün sabaha karşı tüm dünyada aynı saatte yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren nefes kesen sahneleriyle adını dünya çapında duyuran Game of Thrones bu yıl final yaparak izleyicisine veda edecek. Peki, Game of Thrones 8. sezon 5. yeni bölümünde neler olacak? Game of Thrones 8. sezon 5. bölümü nasıl izlenir?

Game of Thrones

Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm nasıl izlenir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fantastik dizilerinden biri olan Game of Thrones 8. sezon heyecanı devam ediyor. 5. bölümü dün sabaha karşı yayınlanan Game of Thrones'un final bölümünde ne olacağı da merak konusu oldu.

GAME OF THREONES 8. SEZON 5. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayınlayacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON TÜM BÖLÜMLERİN TARİHLERİ

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:
1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluştu
2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluştu
3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak
4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Game of Thrones’un Daenerys’in hikaye dizininde işlemeye çalıştığı “Deli Kraliçe” örgüsünü açıkçası biraz zorlama buluyoruz. Ancak Daenerys’in giderek yalnızlaştığı bir gerçek. Geçtiğimiz incelemelerde Dany’nin olmayan “sağ duyusunun” Jorah Mormont olduğundan bahsetmiştik. Bu bölüm ile Sör Jorah’ı son yolculuğuna uğurladık. Yani Dany’nin sağ duyusu da onunla beraber gitti. Öte yandan Sör Jorah, Dany’nin aklındakileri korkmadan anlatabileceği çok az sayıda insandan biriydi. Güvendiği de. Tyrion her ne kadar yanında olsa da Dany’nin ona tam olarak güvendiğini söylemek mümkün değil. Varys desen aynı şekilde. Missandei de bu isimlerden biriydi ancak bölümün sonunda infazın merkezinde yer alarak ona da veda ettik. Yani günün sonunda aslında Cersei ve Daenerys, savaşın iki uç tarafı olmasına rağmen aynı kaderde buluşan iki isim oldu bu bölüm. Cersei’nin kendinden başka güvenecek kimsesi yok, Daenerys’in de öyle. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Bu bölüm karakterin nasıl kabul görmediğine de şahit olduk. 2 ejderha ve onlarca adamla, son vuruşu yapması için Arya’ya zaman kazandıran Daenerys oldu. Yine Kışyarı’nın bu kadar uzun süre tutulması da onun sayesindeydi. Ancak gün sonunda kahraman ejderhaya bağıran Jon Snow ilan edildi. Daenerys’in Gendry’e karşı cömertliği dahi onu öne çıkaramadı. Çünkü orası Jon Snow’un bölgesiydi ve Jon Snow’a güveniyorlardı. Targaryen kızına değil. Burada paranoya devreye giriyor. Daenerys, tahttaki yerinin pamuk ipliğine bağlı olduğunun farkında. Jon ona isterse onlarca kez diz çöksün, diyarın gerçek kontrolünü ele geçiremeyeceğinin farkında. Bu yüzden Jon’dan gerçek kimliğini bir sır olarak saklamasını istedi. Ancak işler orada da istendiği gibi gitmedi. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Yalnız kalan Daenerys’in kararları ise bu boşlukla etkilenecektir. Bu bölüm hiç beklemediğimiz bir yerden dev bir ok yedik. Daenerys’in biricik çocuklarından bir diğeri, Rhaegal, beklenmedik bir donanma saldırısıyla öldü. Qyburn, Kral Toprakları’nda boş durmayarak hem kalenin surlarına hem de gemilere yerleştirilmek üzere pek çok arbalet üretmiş. Bu da yine yasta ve hayli paranoyak olan kahramanımızda büyük bir yara açtı. Ancak fitili ateşleyen Missandei oldu. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Kaynak: Log

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