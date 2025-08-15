Habertürk
        Gamze Erçel'in aile tatili

        Gamze Erçel'in aile tatili

        Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kız Mavi ile birlikte tatile devam ediyor. Erçel, eşi ve kızıyla Cennet Koyu'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 11:03 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:03
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile Bodrum tatiline devam ediyor.

        Cennet Koyu'nda objektiflere yansıyan Yıldırım ailesi, denizin ortasındaki dubalara kadar yüzdü. Gamze Erçel, dubaların üzerine çıkıp güneşlendiği sırada eşi Caner Yıldırım, eşinin üzerinden 3 - 4 kez zıplayıp denize atladı.

        Yıldırım ailesi daha sonra denizden çıkıp duş aldı. Caner Yıldırım, o sırada eşini yanağından öptü. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

