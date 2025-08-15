Gamze Erçel'in aile tatili

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile Bodrum tatiline devam ediyor.

Cennet Koyu'nda objektiflere yansıyan Yıldırım ailesi, denizin ortasındaki dubalara kadar yüzdü. Gamze Erçel, dubaların üzerine çıkıp güneşlendiği sırada eşi Caner Yıldırım, eşinin üzerinden 3 - 4 kez zıplayıp denize atladı.

Yıldırım ailesi daha sonra denizden çıkıp duş aldı. Caner Yıldırım, o sırada eşini yanağından öptü. O anlar objektiflere böyle yansıdı.