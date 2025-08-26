Gamze Topuz: Hayatımda kimse yok

Habertürk'ten Atakan Makar’ın haberine göre; oyuncu Gamze Topuz, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Yürüyüş yaparken görüntülenen Topuz, yer alacağı yeni projesinde kızıyla birlikte kamera karşısına geçeceğini açıkladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gamze Topuz, projeye dair şunları söyledi; "Benim için çok anlamlı bir iş olacak. Çekimlere başladık. Kızım da bu projede yer alacak. Kostüm provasına benimle gelmişti. Çocuk oyuncu arıyorlardı, sonra bana sordular 'Oynamak ister mi?' diye. Sahneleri de benimle olacak. Bize güzel bir anı kalsın istedim."

Kızının heyecanından da bahseden Gamze Topuz; "Zaten çok hevesliydi. Yıllardır bizi televizyonda izliyor ve olması gerekenin bu olduğunu düşünüyor kendince. Ben de oyuncu olduğum için asla pişman değilim. Sonuçta sevdiğim mesleği yapıyorum ve sevdiğim meslekten para kazanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Aşk hayatı sorulan Gamze Topuz, yaklaşık iki yıl önce yollarını ayırdığı Tümer Metin ile ilişkisine de değindi; "Tümer beyle ayrılalı yaklaşık iki sene oldu ama anlaşarak, konuşarak ayrıldık. Yine görüşüyorduk zaten. Kızım da kendisiyle görüşüyor. Şu an hayatımda biri yok. Taliplerime duyurulur. İlişki zaten istemekle alakalı bir şey değil. Birisiyle tanışıyorsun, olacağı varsa oluyor. Günümüzde ilişkiyi başlatmak ve sürdürebilmek gerçekten çok çaba isteyen bir şey.”