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        Gana nerede, hangi kıtada yer alır? Gana başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Sahip olduğu altın madenleri sebebiyle, sömürge yıllarında "Altın Sahili" olarak isimlendirilmiş olan Gana, bağımsızlığını kazandığı 1957 tarihine kadar birçok Avrupalı gücün etkisi altında kalmıştır. Genel olarak alçak bir coğrafya sahip olan ancak yer yer yükseltilerin 900 metreye kadar çıktığı Gana'da hâkim olan iklim ise tropikaldir. Çok sayıda bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapan, yer altı kaynakları açısından da oldukça zengin olan Gana hangi kıtada yer almaktadır? Gana başkenti neresidir?

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 00:20
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        Gana başkenti, bayrağı, nüfusu
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        Çok uluslu bir yapıda olan ve bünyesinde farklı etnik unsurları barındıran Gana’da nüfusun %60’ı şehirlerde geri kalan %40’ı ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Peki, Gana nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Gana para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Gana Nerede?

        Gana hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika’nın batı bölgesinde yer alan bir ülke olan Gana; güneyde Gine Körfezi, kuzeyde Burkina Faso, doğuda Togo, batıda Fildişi Sahili ile çevrelenmiştir.

        • yüzyılda bölgeye gelen Portekizliler aracılığıyla sömürgecilik faaliyetleri ile karşı karşıya kalan Gana, özellikle sahip olduğu altın madenleri sebebiyle emperyal güçlerin hedefi haline gelmiştir. Bu tarihten başlayarak önce Portekizlilerin ardından ise Hollandalılar, Fransızlar ve İngilizlerin işgalleriyle karşı karşıya kalan Gana’nın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1957’dir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından neredeyse tüm Afrika’da başlayan bağımsızlık mücadelesi Gana’ya da sıçramış ve Gana, 1957 senesinde İngiltere’den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Günümüzde ise başkanlık sistemine dayanan cumhuriyet rejimi ile yönetilen Gana, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği gibi organizasyonlara da üyedir.

        Gana Başkenti

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        Bir Batı Afrika ülkesi olan Gana’nın başkenti Akra’dır. Başkent olmasının yanında ülkenin kültür, ticaret ve ekonomi merkezi de olan Akra; kuzey, doğu ve batı olarak üç bölgeye ayrılmıştır. Tropikal iklimin etkisi altında olması sebebiyle bol yağış alan bu başkent, ülkenin en çok ziyaret edilen müzesi olan Akra Ulusal Müzesi’ni de bünyesinde barındırmaktadır.

        Gana Nüfusu

        2023 verilerine göre Gana’nın nüfusu 34 milyon 100 bin kişiden meydana gelmektedir. Sahip olduğu nüfusun yaklaşık olarak %55’i 24 yaş altı genç nüfustan oluşan Gana’da, şehirde yaşayanların oranı ise %60 bandındadır. Çok uluslu bir yapıda olması sebebiyle birçok etnik gruba ev sahipliği yapan Gana’dan nüfusun %44’ünü ise Akanlar meydana getirmektedir. Toplum içinde çoğunlukta olan Akanları; Dagomba, Eve ve Gurma gibi çeşitli etnik unsurların takip ettiği bu ülkede hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır.

        Gana Para Birimi

        Gana’da kullanılan resmi para biriminin ismi Gana cedisidir. Afrika kıtasının en güçlü paralarından bir tanesi olan hatta 2007 yılında en değerli Afrika ülkesi parası olarak da kabul edilen cedinin uluslararası piyasalardaki kodu ise GHS’dir.

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        Gana Bayrağının Anlamı

        1957 yılında kabul edilen ve 1966 yılında yapılan değişikliklerle son halini alan Gana bayrağı; kırmızı, sarı ve yeşil renkten oluşturulmuş üç eşit yatay şeritten ve bayrağın tam ortasında yer alan siyah, 5 köşeli bir yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan yeşil renk ülkenin ormanları ve bitki örtüsünü, sarı renk yer altı kaynaklarını, kırmızı renk ise bağımsızlık için kan döken Gana ulusunu sembolize etmektedir. Bayrağın ortasında yer alan ve 5 köşeden meydana gelen yıldız ise Afrika’nın sömürgecilik karşısındaki birliğini ve dirayetini simgeler.

        Gana Şehirleri

        İdari açıdan 10 bölgeye ayrılan Gana’da 29 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şunlardır:

        • Akra
        • Kumasi
        • Sunyani
        • Sekondi-Takoradi
        • Tema
        Gambiya başkenti, bayrağı, nüfusu
        Gambiya başkenti, bayrağı, nüfusu

        Gana Türkiye Saat Farkı

        Gana ile Türkiye arasında 3 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Gana’dan 3 saat daha ileridedir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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