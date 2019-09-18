Adana'da Nazım A (21)., babasına at yarışı oynatmamasını istediği ganyan bayisi işletmecisi Hamza Irk'ı (63) çıkan tartışmada öldürdü.

İHA'nın haberine göre, akılalmaz olay, 9 Eylül Pazartesi günü Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde bir ganyan bayisinde meydana geldi. İddiaya göre; Nazım A. (21),babasının sürekli at yarışı oynadığı ganyan bayisine gitti. Genç, burada ganyan bayii sahibi Hamza Irk’a babası geldiği zaman ona at yarışı oynatmamasını söyledi. Bu konuşma üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hamza Irk küfür ve hakaret edince Nazım A., kendisine küfreden Hamza Irk’ı tabanca ile 3 yerinden vurarak kaçtı.

Ağır yaralanan Hamza Irk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki dedektifler katil zanlısını bulmak için birçok yere baskın yaptı. Baskınlar üzerine yakalanacağını anlayan katil zanlısı olaydan bir hafta sonra polise giderek teslim oldu.

AA'nın haberine göre, zanlının polise verdiği ifadede, babasının aşırı oranda at yarışı oynadığını, ganyan bayisine gidip işletmeciden buna izin vermemesini istediğini belirterek Hamza Irk'a kendisine hakaret etmesi nedeniyle ateş ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.