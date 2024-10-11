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        Haberler Gündem Güvenlik Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:36
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        5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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