Türkiye’de otomotiv ekosisteminin dijitalleşmesine öncülük eden Garaj Sepeti, yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Kuruluşunun ilk 1,5 yılında tasit.com ve Datamotiv’i bünyesine katan Garaj Sepeti, son olarak sektörün önemli oyuncularından Araba.com’u satın aldı. Daha önce Habertürk dijital medyasında canlı yayın konuğu olan ve büyüme hedefleri çerçevesinde yatırımlara ve satın alımları sürdüreceğini belirten Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol gerçekleşen satın alımın dijital dönüşüm ve büyük veri açısından önem taşıdığını belirtti.

Otomotiv ekosistemindeki KOBİ’lere ve kurumlara sundukları dijital dönüşüm ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol, Araba.com’u bünyelerine katmaları ile ilgili şunları söyledi: “Araba.com 2000’li yılların başından itibaren çok önemli çalışmaları olan ve 15 yılda büyük işlere imza atan bir şirket. KOBİ ve kurumsal ürünlerimiz ile sektörde kısa sürede fark yarattık. Artık odağımızın nihai kullanıcı olduğu noktaya geldik. Araba.com satın alımı bu stratejinin bir parçası. Araba.com’u eski günlerindeki haline getireceğiz ve zenginleştireceğiz. Bu satın alım ile uçtan uca tüm ihtiyaçlara yanıt veren şirket olma vizyonumuz için çok önemli bir adım attık” dedi.

Satın alım ile Araba.com’un Oto Galeri üyeleri ile Garaj Sepeti ailesi 5.000’i aşkın aktif üye işyeri ile otomotiv dikeyinde devam edecek, Araba.com’un 2 milyondan fazla üyeye ve 4 milyon ilana ulaşmış veritabanı, Garaj Sepeti’nin büyük veri vizyonunu besleyecek ve Araba.com’un yedek parça, iş makineleri, tarım araçları, araç kiralama firmaları gibi güçlü alanları Garaj Sepeti’nin hizmet gamını tamamlayacak. Üyelerin üyelikleri devam edecek ve üyeler Garaj Sepeti işyeri hizmetlerinden ücretsiz faydalanacaklar.

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