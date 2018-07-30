Garanti Bankası'nın cezası da iptal

Garanti Bankası'ndan konu ile ilgili olarak KAP'a bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından, bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda, 2011 yılı için düzenlenen Vergi İnceleme Raporu ile 2011 yılı için KKDF aslı ve cezai faizi ile birlikte toplam 15.85 milyon TL ceza kesildiği hatırlatıldı. Garanti Bankası bu cezanın iptali için İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açmıştı.

Ödeme emrinin iptal edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı sonrasında İdare tarafından ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir. Esas hakkında incelemeler devam etmektedir. Gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. "

QNB FİNANSBANK'A KESİLEN CEZA DA İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta QNB Finansbank da yaptığı açıklamada, 43,5 liralık cezanın iptal edildiğini duyurmuştu.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bankaya 43 milyon 568 bin 630 liralık idari para cezası verildiği, söz konusu karara karşı banka tarafından İstanbul 12. İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açıldığı belirtilerek "Bankamızca açılan iptal davası sonucunda; dava konusu işlemin, yargı yolu açık olmak üzere, bankamız lehine olarak iptaline karar verilmiştir." denilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ