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Garanti BBVA'dan 2022'de 58.5 milyar lira net kâr

Garanti BBVA’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2022 yılında net kârı 58 milyar 510 milyon 306 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşti

Garanti BBVA'dan 2022'de 58.5 milyar lira net kâr
AA

Garanti BBVA, 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Buna göre, bankanın 2022 yılında net kârı 58 milyar 510 milyon 306 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 974 milyar 448 milyon 231 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti.

Aktiflerin yüzde 69,6’sı müşteri mevduatlarıyla fonlanırken, müşteri mevduat tabanı 2022 yılında yüzde 56 büyüme ile 906 milyar 910 milyon 251 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın BDDK’nın geçici önlemleri hariç sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,8, özkaynak karlılığı yüzde 51,0, aktif karlılığı ise yüzde 5,4 seviyelerinde gerçekleşti.

'TL KREDİ TALEBİ SON ÇEYREKTE HIZ KESTİ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2022 yılının makro politikaların çizdiği çerçevede, bankalar açısından zorlayıcı ve rekabeti alıştıkları sınırların dışına taşıyan bir yıl olduğunu ifade etti.

Ekip olarak, yoğun değişim sürecine hızlı uyum sağladıklarını belirten Baştuğ, "Bunun sonucunda hem düzenleyici otoritelerin hem de paydaşlarımızın bizden beklentilerini rahatlıkla karşıladık. Kredi talebinin yabancı para değil, Türk Lirası ağırlıklı geliştiği bir yıl yaşadık. Enflasyon dolayısıyla yıl içinde artan TL kredi talebi, son çeyrekte regülasyonların etkisiyle hız kesti. Tüzel kredilerde sadece KOBİ ve ihracatçı firmalara yönelen bir kredi kullandırımı oldu. Diğer firmalar regülasyonun etkisiyle kullandırımlarını önemli ölçüde azalttılar. Tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme sürecine devam etti ve burada liderliğimizi koruduk." ifadelerini kullandı.

Baştuğ, aktif taraftaki gelişimden çok daha önemlisinin pasifteki fonlama yapısında olduğunu belirterek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) hacmi sektörde vadeli TL mevduatın yarısından fazlasını oluşturuyor. Benzer bir trendi bankamızda da gördük. Bu ürünle mevduat vadeleri uzadı ve sektörün geleneksel sorunlarından biri olan vade uyumsuzluğunu azaltarak bilançolarımıza destek verdi. Garanti BBVA olarak, sektörde KKM dönüşümünü en fazla gerçekleştiren bankalardan biriyiz ve bu, müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu, güvene dayalı ilişkimizin bir sonucu" değerlendirmesinde bulundu.

'STRATEJİMİZ MÜŞTERİ KAYNAKLI BÜYÜMEK'

Recep Baştuğ, finansal olmayan stratejik performans göstergelerinde de yılı iyi sonuçlarla tamamladıklarını bildirdi.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki başarılarını bir kez daha tekrarlayarak 8’inci kez Gelişmekte Olan Piyasalar Kategorisinde yer aldıklarını aktaran Baştuğ, elde ettikleri 82 puanla kendi rekorlarını kırdıklarını ifade etti.

Baştuğ, iklim kriziyle mücadeleye yönelik çalışmalarıyla bir kez daha CDP İklim Değişikliği Programı Global A Listesi’nde yer aldıklarını belirterek, müşterilerinin yeşil dönüşümüne destek olma kapsamında ihracatçı ticari ve KOBİ müşterilerinin Yeşil Mutabakat’a uyum sağlayabilmesi için "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" bilinçlendirme ve danışmanlık programına başladıklarını kaydetti.

Açık bankacılık servisleri sayesinde artık müşterilerin diğer banka hesap hareketlerini de Garanti BBVA kanallarında görüntüleyebileceğini ve bu hesaplardan para transferi işlemi gerçekleştirebileceğini belirten Baştuğ, "Regülasyona erken adapte olarak bu konuda öncülüğünü gösteren bankamız, müşterilerimize her geçen gün yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, makro ihtiyati tedbirlerin sürekliliği ve boyutu bilanço yönetimimizde belirleyici olmaya devam ederken, güçlü sermaye yapımızı enflasyonu da gözeterek korumak ve sürdürülebilir kılmak odak noktamız olarak kalacak. Stratejimiz her zaman olduğu gibi gerek aktif gerek fonlama tarafında müşteri kaynaklı büyümek. Bu bağlamda müşteri memnuniyeti temel önceliğimiz olacak" dedi.

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