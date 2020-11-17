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Garanti BBVA, Adana, Alanya, Antalya, Bandırma, Burdur, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İnegöl, Karadeniz Ereğlisi, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Yozgat’ta geçerli olan hizmetle Kentkartlılara 7 gün 24 saat ATM’den, İnternet ve Mobil’den para yükleme imkânı sunuluyor.

Kullanıcılar Garanti BBVA müşterisi olmasa bile Bankanın ATM’lerini kullanarak Kartsız İşlemler menüsünden sadece cep numarası - şehir - Kentkart numarasını girerek Kentkart yüklemelerini gerçekleştirebiliyor. Kentkart kullanıcıları ayrıca Garanti BBVA İnternet ve Mobil üzerinden Ödeme adımını takip ederek Ulaşım Kartları menüsünden de yükleme yapabiliyor.