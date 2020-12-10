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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Garanti BBVA'dan yeni kimlik kartıyla şubeye gitmeden mobil parola

Garanti BBVA, Mobil uygulaması üzerinden banka kartı olmayan müşterilerine yeni kimlik kartıyla dijital kanallara giriş parolası alma imkânı sundu. Telefonu NFC destekli olan kullanıcılar yeni kimlik kartlarını telefona okutarak; telefonunda bu özellik bulunmayan kullanıcılar ise telefonun kamerasından yeni kimliğini okutup, kimlik doğrulaması için müşteri temsilcisiyle kısa bir görüntülü görüşme yaparak dijital kanallara giriş parolasını oluşturabilecek

Garanti BBVA'dan yeni parola uygulaması
HABERTURK.COM

Garanti BBVA, Mobil uygulaması üzerinden banka kartı olmayan müşterilerine yeni kimlik kartıyla dijital kanallara giriş parolası alma imkânı sundu.

NFC (Yakın Alan İletişimi) özellikli telefonu bulunan kullanıcılar bundan böyle Garanti BBVA Mobil'deki “Yeni Kimlik Bilgileri ile Parola Al” adımından kolayca parola alabilecek.

Garanti BBVA pandemi sürecinin başında da, banka kartı olmayan müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına, şubeye gitmeden parola alabilmeleri için mobil uygulaması üzerinden video ile görüşme hizmetini sunmuştu. NFC teknolojisine sahip telefonu bulunan kullanıcılar ise artık görüntülü görüşmeye dahi ihtiyaç duymadan parola alabiliyor.

Banka veya kredi kartı olmayan ya da kartının parolasını unutan kullanıcılar bu özellik sayesinde yeni parola alıp Garanti BBVA Mobil’e kolayca giriş yapabilecek. Telefonu NFC destekli olan kullanıcılar yeni kimlik kartlarını telefona okutarak; telefonunda bu özellik bulunmayan kullanıcılar ise telefonun kamerasından yeni kimliğini okutup, kimlik doğrulaması için müşteri temsilcisiyle kısa bir görüntülü görüşme yaparak dijital kanallara giriş parolasını oluşturabilecek.

Bu sayede, çağrı merkezini aramadan ya da şubeye gitmeye gerek kalmadan parolasını oluşturan kullanıcılar Garanti BBVA Mobil’den sunulan tüm ürün ve hizmetlere kolayca erişebilecek. Bu yeni uygulamayla Garanti BBVA’nın dijital hizmetlerinden yararlanmayan müşteriler de anında Mobil uygulamayı kullanmaya başlayabilecek.

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