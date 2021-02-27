Garanti BBVA Partners'ta yeni dönem

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Garanti BBVA'nın girişimcilik programı Garanti BBVA Partners’a seçilen yeni dönem girişimler belli oldu. 2015 yılında başlayan programda bugüne kadar 60’dan fazla girişimciye katkı sağlanırken, programa katılmaya hak kazanan girişimcilerin, işlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için destek alma fırsatı yakaladığı bildirildi.

Programın, işini yeni kuran, bu kapsamda cesarete ihtiyaç duyan ve yenilikçi fikirlerini anlatmak ve hayata geçirmek için gerekli yolları ve kaynakları arayan girişimcilere ihtiyaç duydukları ofis ve mentorluk ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim imkanı da sunduğu bilgisi verildi.

Asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimlerin başvurabildiği programdan yararlanmaya hak kazanan girişimlerin Nesatilir.com, Missafir, Phishup, Massive Energy, UnoMoi ve AbilityPool olduğu açıklandı. Programa kabul edilen bu 6 girişimin, kapsamlı desteklerden faydalanma fırsatına sahip olacağı kaydedildi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Stratejik olarak önceliklendirdiğimiz girişimcilik konusuna büyük bir önem veriyor ve bu konuyu uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahipleniyoruz. Kadın girişimciliğinden sosyal girişimciliğe uzanan, girişimciliğe özel ürün ve hizmetlerle desteklediğimiz çok çeşitli platformlarda çalışmalara imza atıyoruz. Garanti BBVA Partners da yine aynı bakış açısıyla, ekonominin itici güçlerinden olan ve katma değer yaratan girişimcilere destek olduğumuz bir program. Bu programdan yararlanan girişimcilerimizin bugüne kadar aldığı yatırım 20 milyon TL'nin üzerinde" dedi.