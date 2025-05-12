Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün: "Yatırım fonlarında 600 milyar TL’yi aştık"

Garanti BBVA Portföy, bu süreçte farklı yatırımcı ihtiyaçlarını merkezine alarak yenilikçi temalarda yeni fonlarını piyasaya sundu. Teknoloji şirketlerinden ihracatçı firmalara, yarı iletken teknolojilerden siber güvenlik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede oluşturduğu ürün portföyüyle, fon evrenini zenginleştirdi.

“BU BAŞARIYI YATIRIMCILARIMIZLA SAĞLADIK”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, “2025’e yatırımcılarımızın güçlü desteğiyle başladık. Yılın ilk aylarından itibaren gösterdiğimiz performansla, yatırım fonlarında 600 milyar TL’yi aştık. Bu başarı, yalnızca rakamlarla değil, birlikte yol aldığımız yatırımcılarımızla kurduğumuz güven ilişkisiyle anlam kazanıyor. Biz, her bir yatırımcımıza yatırım tutarından bağımsız olarak aynı uzmanlıkla yaklaşıyor, herkesin profesyonel portföy yönetimine erişmesini sağlıyoruz. TEFAS’a açık olan fonlarımız sayesinde yatırımcılar, Garanti BBVA Portföy ürünlerine tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden ulaşabiliyor. Yenilenen tasarımı ve işlevselliği ile Garanti BBVA Mobil üzerinden de yatırım fonlarımızın alım-satımını rahatça yapmak mümkün.