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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA'ya 22. Uluslararası İş Ödülleri'nde Gümüş ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA, Stevie Awards 22. Uluslararası İş Ödülleri’nde Gümüş ödülün kazananı oldu

        Garanti BBVA, çalışan deneyimini dijitalleştiren 'Connect Garanti BBVA Mobil' uygulamasıyla Stevie Awards 22. Uluslararası İş Ödülleri'nde Gümüş Stevie kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:21
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        Garanti BBVA'ya 22. Uluslararası İş Ödülleri'nde Gümüş ödül
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        Garanti BBVA, çalışan deneyimini dijitalleştirmeye yönelik geliştirdiği 'Connect Garanti BBVA Mobil' uygulamasıyla, Stevie Awards 22. Uluslararası İş Ödülleri kapsamında 'İnsan Kaynakları Teknolojileri' kategorisinde Gümüş Stevie’ye layık görüldü.

        Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarının hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Garanti BBVA, dijitalleşmeyi sadece müşteri değil, çalışan deneyimi odağında da stratejik bir öncelik olarak ele alıyor. Tamamen kurum içinde geliştirilen Connect Mobil uygulaması, Garanti BBVA çalışanlarına tüm Yetenek ve Kültür süreçlerine mobil ortamdan kişiselleştirilmiş, hızlı ve kolay erişim imkânı sunuyor.

        "Stratejik önceliklerimiz Empatik Takım ve İnovasyon"

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, konuyla ilgili şunları söyledi:

        "Çalışan deneyimini merkezine alan, tamamen Garanti BBVA bünyesinde geliştirilen Connect Mobil uygulamamız ile kazandığımız bu ödülün anlamı bizim için çok büyük. Connect Mobil, çalışanlarımızın yetenek ve kültür süreçlerine ve gelişim yolculuklarına mobil ortamdan kolayca erişmesini sağlayan bir dijital platform. Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan ‘Empati’ ve ‘İnovasyon’ hedeflerimiz doğrultusunda geliştirilen platformumuz, kişiselleştirilmiş deneyim, zaman ve mekân bağımsız erişim ve bütünsel gelişim anlayışını tek bir çatı altında birleştiriyor. Garanti BBVA olarak, çalışanlarımızın potansiyelini açığa çıkaracak dijital çözümler üretmeye ve bu yolda dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz."

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