Garanti BBVA’dan VDMK ihracı

Garanti BBVA, sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını tamamladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA, bu işlemle hem aktif pasif yönetiminde esnekliğini artırdı hem de yatırımcılara alternatif bir yatırım aracı sunmaya başladı. Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda yaygın olarak kullanılan VDMK yapısı, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayan modern bir finansman ve kredi riski yönetimi tekniği olarak öne çıkıyor.

İşlem kapsamında Garanti BBVA’nın bilançosunda yer alan krediler, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi bünyesinde kurulan TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonu’na devredilerek, menkul kıymetleştirildi ve yatırımcılara sunuldu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Müşterilerimize farklı yatırım kanalları ve finansman seçenekleri sunmayı ve sermaye piyasalarını geliştiren yenilikçi ürünlere imza atmayı önemsiyoruz. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı, aktif pasif yönetimimizi güçlendiren ve yatırımcılarımıza teminatlı, yapılandırılmış bir ürün sunmamıza imkân tanıyan önemli bir adım oldu. Aldığımız talep bunun aynı zamanda bir ihtiyaca karşılık geldiğinin de göstergesi. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi finansman çözümleriyle değer yaratmaya devam edeceğiz.”