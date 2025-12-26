Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.286,64 %-0,44
        DOLAR 42,9245 %0,11
        EURO 50,5505 %0,01
        GRAM ALTIN 6.232,67 %1,00
        FAİZ 37,78 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 103,18 %4,14
        BITCOIN 88.640,00 %0,91
        GBP/TRY 57,8851 %-0,36
        EUR/USD 1,1775 %-0,08
        BRENT 62,31 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 10.190,41 %1,00
        Haberler Ekonomi Para Garanti BBVA’dan VDMK ihracı - Para Haberleri

        Garanti BBVA’dan VDMK ihracı

        Garanti BBVA, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracıyla nitelikli yatırımcılara farklı bir yatırım alternatifi sunmaya başladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA'dan VDMK ihracı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Garanti BBVA, sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını tamamladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA, bu işlemle hem aktif pasif yönetiminde esnekliğini artırdı hem de yatırımcılara alternatif bir yatırım aracı sunmaya başladı. Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda yaygın olarak kullanılan VDMK yapısı, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayan modern bir finansman ve kredi riski yönetimi tekniği olarak öne çıkıyor.

        İşlem kapsamında Garanti BBVA’nın bilançosunda yer alan krediler, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi bünyesinde kurulan TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonu’na devredilerek, menkul kıymetleştirildi ve yatırımcılara sunuldu.

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Müşterilerimize farklı yatırım kanalları ve finansman seçenekleri sunmayı ve sermaye piyasalarını geliştiren yenilikçi ürünlere imza atmayı önemsiyoruz. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı, aktif pasif yönetimimizi güçlendiren ve yatırımcılarımıza teminatlı, yapılandırılmış bir ürün sunmamıza imkân tanıyan önemli bir adım oldu. Aldığımız talep bunun aynı zamanda bir ihtiyaca karşılık geldiğinin de göstergesi. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi finansman çözümleriyle değer yaratmaya devam edeceğiz.”

        TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz ise yaptığı değerlendirmede, “Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi olarak, Garanti BBVA’nın kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracında, işlem altyapısının kurulmasından menkul kıymetleştirme sürecine kadar yapının hayata geçirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tür ihraçlar, VDMK’nin bilanço yönetimi ve alternatif finansman açısından sunduğu potansiyeli somut biçimde ortaya koyarken, sermaye piyasalarımızın ürün çeşitliliğine de önemli bir katkı sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bankalar ve finansal kuruluşlarla birlikte yenilikçi finansman çözümlerini sermaye piyasalarına kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çocukları, boşandığı eşi tarafından öldürülen anne: Ben bu acıya nasıl dayanırım

        ADANA'da babaları İbrahim Kiracı (46) tarafından öldürülen Derin (13) ve engelli Doruk Kiracı (11) kardeşler, yan yana toprağa verildi. Nazan Kiracı (42), çocuklarının cenazesinde, "Ben bu acıya nasıl dayanırım. Bir tane

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre