Garanti BBVA’ya Euromoney’den “Türkiye’nin En İyi İşlem Bankası” ödülü

Garanti BBVA, önde gelen finans yayın grubu Euromoney tarafından “Türkiye’nin En İyi İşlem Bankası” ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre 56 yıldır verilen Euromoney Awards; sektörel, ülke, bölge ve global ölçekte finans kuruluşlarının ürün, teknoloji, müşteri deneyimi ve inovasyon kabiliyetlerini değerlendirerek ödüllendiriyor. İşlem bankacılığı kategorisi ise firmaların günlük finansal operasyonlarını kolaylaştıran yenilikçi çözümlerden likidite yönetimine, nakit ve uluslararası ticaret işlemlerinden varlık yönetimi ürünlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Garanti BBVA bugüne kadar Euromoney’den üç kez “Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası” ödülü almıştı.

Aldıkları ödülü değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, “Euromoney’den aldığımız bu ödül, şirket müşterilerimizin ihtiyaçlarını derinlemesine anlayan, çevik ve teknoloji odaklı hizmet modelimizin güçlü bir yansıması. İş dünyasındaki hız, karmaşıklık ve global rekabet ortamında firmalara esneklik sağlayan kapsamlı işlem bankacılığı hizmetlerimizi, sürekli yenilenen bir vizyonla geliştiriyoruz. Müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artıran, risklerini azaltan ve nakit akışlarını daha iyi yönetmelerine imkân tanıyan bir iş ortağı olmak en büyük önceliğimiz” dedi.