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Garanti BBVA, veri temelli makroekonomik tahminler üreten Ekonomik Araştırmalar Bölümü’nün çalışmalarıyla dünyanın önde gelen makroekonomik araştırma şirketi Consensus Economics tarafından “Türkiye için 2020 Tahmin Doğruluğu Ödülü”ne layık görüldü.

2020 yılı Türkiye ekonomisi tahminlerinde (büyüme ve enflasyon) en doğru tahmini paylaşan kurum olarak seçilen Garanti BBVA'nın, bu ödülü kazanan Türkiye’den ilk banka olduğu açıklandı. Verilen bilgiye göre, Consensus Economics, Garanti BBVA’ya verdiği ödül kapsamında tahmin doğruluğunu belirlemek için Ocak 2019 ile Aralık 2020 arasında yaptığı aylık anketlerine yanıt olarak aldığı 2020 GSYİH ve Tüketici Fiyatı tahminlerini inceledi. Daha sonra bu tahminleri rapor edilen sonuçlarla karşılaştırmak için Ortalama Mutlak Hata Analizini kullandı.

Londra merkezli Consensus Economics 115 ülkede her ay 700’den fazla ekonomistin 2000’den fazla makroekonomik büyüklüklere dair tahminleriyle ilgili anketler gerçekleştiriyor.

Ödülle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Garanti BBVA Ekonomik Araştırmalar ekibi, zor şartlarda dahi, veri temelli, güvenilir ve tutarlı makroekonomik tahminler üretiyor. 2020 yılında da salgın kaynaklı belirsizliklere ve artan oynaklığa rağmen, Ekonomik Araştırmalar ekibimiz Türkiye ekonomisine dair verileri en düşük hata oranlarıyla tahmin etme başarısını gösterdi. Bu çalışmalarımızın, Garanti BBVA’nın makroekonomik planlarının yanında, gerek bireysel ve kurumsal yatırımcılar, ekonomistler ve analistler gerekse genel kamuoyu için kısa-orta-uzun vadeli planlamalarında, piyasaları okumalarında önemli katkı sağladığını biliyoruz" diye konuştu.