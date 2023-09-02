Garibin Tepe'de Urartular dönemine ait anıtsal yapı grubu ortaya çıkarıldı

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Kaçak kazılar sırasında alanın tahrip edildiğini belirten Işıklı, şunları kaydetti: "Çok iyi korunmuş bir kerpiç mimariyle karşılaştık. Burası hala birçok soru işareti barındırmakta. Kale mi yerleşim mi yoksa özel bir alan mı bunun cevabını vermek zor. Ama ilk emareler gösteriyor ki Ayanis Kalesi'ndeki gibi kraliyet ve dini mekanların ön plana çıktığı çok özel bir yerleşim alanı.

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Normal bir kale değil. Bir savunma duvarına henüz rastlamadık. Tam aksine anıtsal ve çok özel işlemelere sahip bir mimari bizi karşıladı. Jeoradarla alanı taradık.