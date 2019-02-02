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Gariplikler ülkesi Çin'de günlük yaşam

Giriş: 02.02.2019 - 10:09 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Sıra dışı yaşam tarzlarıyla dünyanın ilgisini çeken Çin'in garip insanları şaşırtıyor

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    Çin'de metroda kaydedilen görüntüler, görenleri şaşırttı.

     

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    Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'ndeki Hangzhou şehrinde çekilen videoda, bir kadın çantasından çıkardığı salıncakta sallanırken kaydedildi. 

     

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    Kadının sıra dışı eylemi meraklı bakışları üzerine topladı. 

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    İşte o anlar...

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    YOLDA YÜRÜRKEN TELEFONA DALINCA OLANLAR OLDU

    Çin'de telefonla konuşurken yolda yürüyen bir kadın rögar kapağına sıkıştı. Sağlık görevlileri olaya hemen müdahale ederken, ilginç anlar kameralara böyle yansıdı.

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    Çin'de çekilen bu görüntüler, yolda yürürken telefonla uğraşmanın yol açabileceği sonuçları da gözler önüne serdi. 20'li yaşlarda bir kadın yolda yürürken rögar kapağına sıkıştı. 

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    Bacağı mazgala sıkışan kadının imdadına çevredekiler yetişti. Genç kadın, yara almadan kurtarılmayı başardı. 

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    İNŞAAT FİRMASI İLE EV SAHİBİ ANLAŞAMAYINCA...

    Çevredeki tüm evler yıkılırken bu evin sahibi ile inşaat firması anlaşamayınca ortaya bu görüntü çıktı.

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    Olay Çin'in kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinde yaşadı. Ev sahibi direndi, inşaat firması ise çalışmalarına devam etti. 

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    Sonunda Çinli adamın evi adeta inşaat molozlarının ortasında koyboldu. Dört bir yani kapanan evin görüntüleri şaşkınlık yarattı.

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    GARİPLİKLER ÜLKESİ ÇİN!

    Süpermarketlerde satılan timsahlar.

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    Süpermarketlerde satılan köpek balıkları.

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    Restoranlara satmak için hamamböceği yetiştiren çiftlikler.

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    İnsanların intihar etmelerini önlemek için yüksek binaların arasına gerilmiş ağlar.

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    Hava kirliliği yüzünden kavanozlarla satılan temiz hava.

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    Canlı yengeç alınabilen otomatlar.

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    Aşırı inşaat yapılması sonucu oluşan kimsenin oturmadığı hayalet mahalleler.

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    500 KİŞİLİK AİLEYİ TEK KAREYE SIĞDIRDILAR!

    Çin'de kalabalık bir aile hep birlikte fotoğraf çektirmek için yaklaşık iki buçuk yıl harcadı.

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    Ailenin tüm üyelerinin toplanması için çeşitli organizasyonlar yapan aile sonunda Bahar Festivali tatilinde 500 kişi toplanmayı başardı.

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    Memleketleri olan Zhejiang'da buluşan aileyi fotoğraflamak da kolay olmadı. 

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    Bir kayalığın kenarında sıralanan aile drone yardımıyla fotoğraflandı.

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    BU KARELER ÇİN'DE KAYDEDİLDİ

    Bu fotoğraflar Çin'de bir köyde çekildi. 

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    Bölgede faliyet gösteren inşaat firmasını protesto eden Çinli, inşaat alanına arabasını bırakıp gitti. 

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    Ancak firma geri adım atmadı. 

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    Ve ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. 

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    YAPTIĞI SAHTEKARLIK ŞEYTANA PAPUCUNU TERS GİYDİRİR

    Çin'in Shandong eyaletinin doğusunda bulunan Qingdao kentinde akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık olayı yaşandı. 

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    Dışarıdan bakınca apartmanda pencere olduğunu zanneden müşteriler, dairelerin içine girince tam manasıyla şok oldu.

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    Çünkü müteahhit, apartmanın dış yüzeyini sanki pencere varmış gibi gösterecek şekilde boyatmıştı.

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    Projesini Japon mimar Sako Keiichiro'nun hazırladığı ve yaklaşık 12 milyon dolara mal olması planlanan apartmandaki dairelerden hiçbirisinin tam bir dikdörtgen ya da kare şeklinde olmadığı belirtiliyor.

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    BURASI ÇİN'DE BİR SÜPER MARKET!

    Canlı halde satılan kurbağa ve kaplumbağa

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    Timsah eti

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    Farklı hayvanlara ait karışık et parçaları

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    Portakal suyu ile satılan mısır yağı

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    Ucuz kaburga kafesleri

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    Kurutulmuş sürüngen eti parçaları

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    Kurutulmuş ördek eti

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    Sığır eti parçaları böyle satılıyor.

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    Biftek suyu, peynirli hamburger suyu, Pekin ördeği suyu

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    At sütü

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    ÇİNLİ ADAMIN DENEYİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

    Çinli adam yemeğini yapmak için çamaşır makinesini kullanınca sosyal medyada gündem konusu oldu.

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    Üstelik kameraların karşısına geçip etli patetes yemeğini tarifini de verdi.

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    Görüntüler sosyal medyada 'iğrenç' olarak yorumlansa da internetin en çok paylaşılan görüntüleri arasında yer aldı.

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    REKLAM PANOSU GİBİ DURUYOR! iŞTE İŞİN ASLI...

    Çin'in Çengçou şehrinde inşa edilen bu bina görenleri şaşırtıyor.

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    Bir yanı reklam panosu gibi ince olan binanın diğer tarafını görenler hayrete düşüyor.

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    İşte o ilginç bina! 

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    ÇİN'DE TAŞINABİLİR SEBZE BAHÇESİ

    Çin'in başkenti Pekin'de, endüstriyel tasarım bürosu adındaki bir kuruluş taşınabilir sebze bahçesi tasarladı.

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    Evinde ve bahçesinde yeterli alan olmayanlar için tasarlanan bu taşınabilir bahçe, bisiklet yardımıyla istenilen yere taşınabiliyor.

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    İşte Çinlilerin sıra dışı seyyar bahçe projesi...

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