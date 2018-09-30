Yaz transfer döneminde adı başta Newcastle United olmak üzere birçok İngiliz ekibiyle geçen Garry Rodrigues için yeni bir transfer iddiası...

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçındaki performansıyla adından söz ettiren Garry Rodrigıes için İspanya'dan talip var. CalcioMercato'da yer alan habere göre Villarreal, 27 yaşındaki oyuncuya göz dikti. Sezona istediği gibi başlayamayan ve 6 maçta 8 puan toplayan İspanyol kulübü, kadrosunu Rodrigues ile güçlendirmek ve hücum hattını zenginleştirmek istiyor.

Bu sezon 7 resmi maça çıkıp 3 gol kaydeden Rodrigues'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz haftalarda oyuncunun sözleşmesini yıllık ücrette artırıma giderek revize etmişti.

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