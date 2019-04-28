Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi'nde bulunan lüks restoranın garsonları, yemek servisi sırasında kendi aralarında tartıştı.



İŞ ÇIKIŞI BULUŞUP KAVGA ETTİLER



Gece geç saatlerde iş çıkışı kavga için randevulaşan garsonlar kavgaya tutuştu. Türk uyruklu garson M.C.G. yanında 2 kişi daha getiren Suriye uyruklu Z.H.'yi başından vurarak öldürdü. Suriye uyruklu M.H.' ve V.A.'yı da göğsünden ve kolundan vurarak yaralayan M.C.G. hızla kaçtı.



TAKSİ İLE KAÇARKEN YAKALANDI



Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullandığı silahı parçalara ayırarak çöpe atan ve taksi ile kaçmaya çalışan katil zanlısı garson M.C.G.'yi gözaltına aldı.



ZANLININ SORGUSU TAMAMLANDI



M.C.G.'nin yapılan ilk sorgusunda, Suriye uyruklu Z.H. İle yemek servisi sırasında tartıştıklarını, kavga etmek için iş çıkışı randevulaştıklarını ancak Z.H.'nin yanında 2 Suriye uyruklu kişiyi daha getirmesi nedeniyle silahını çekerek vurduğunu söyledi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Garson M.C.G., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.