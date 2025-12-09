Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, S.A. arkadaşının sürdüğü ticari taksiyi henüz bilinmeyen nedenle gasbederek, kaçmaya başladı. Taksi sürücüsünün durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobile çarpan S.A.’nın kullandığı ticari taksi, savrularak refüje çıktı. Aracı refüjde terk eden S.A., bu kez yaya olarak kaçmaya devam etti.

Bölgeyi ablukaya alan polis ekiplerinin sokak sokak sürdürdüğü takibin ardından şüpheli yakalandı. S.A:’nın yaklaşık yarım saat süren kaçışı sırasında yaptığı kazalar nedeniyle terk ettiği ticari taksinin kullanılamaz halde olduğu belirlendi. Araç çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA