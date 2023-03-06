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Haberler Gündem Güncel Gaspçılar depremzedenin 7 bin lirasını çaldı!
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Depremzedenin 7 bin lirasını gasp eden 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Antalya'ya giden depremzede Tarık A., gaspçıların saldırısına uğradı. Depremzedeyi bıçakla tehdit edip 7 bin TL'sini gasp eden 3 şüpheli polis tarafından yakalandı

Gaspçılar depremzedenin 7 bin lirasını çaldı!
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DHA

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından ailesiyle Antalya'ya gelen Tarık A.'yı (33) apartman girişinde bıçakla tehdit edip 7 bin TL'sini gasp eden 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 4 Mart günü saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

11 ili etkileyen depremlerin ardından ailesiyle Kahramanmaraş'tan Antalya'ya gelen Tarık A. apartmana gireceği sırada yanına gelen 3 kişi bıçakla tehdit edip, üzerindeki parayı vermesini istedi. Cebinde fazla para olmadığını söyleyen Tarık A., bir miktar çıkartıp uzattı. 3 şüpheli apartmanın duvarına dayadıkları Tarık A.'nın üzerindeki 7 bin TL'yi gasp edip kaçtı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tarık A.'nın ihbarı üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.K. (40), A.D. (39) ve A.Ç.'yi (39) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 şüphelinin, Tarık A.'dan korkutarak parasını aldığı, ardından duvara dayayıp, üzerini aradıkları görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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