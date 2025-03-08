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        Haberler Bilgi Magazin Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak? Gassal 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Gassal dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Gassal 2. sezon tarihi açıklandı mı, yeni sezon ne zaman çıkacak?

        İlk sezonuyla dikkat çeken Gassal dizisi, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin yeni sezonunda, başarılı oyuncu Hande Soral da kadroya katılıyor. Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın yazdığı dizinin çekimleri tamamlanırken, izleyiciler Gassal'ın ekranlara döneceği tarihi araştırıyor. Peki, Gassal 2. sezon tarihi açıklandı mı, yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 22:08 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:08
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        Gassal dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken yapım, yeni bölümlerinde Hande Soral’ı da oyuncu kadrosuna dahil ederek merakı daha da artırdı. Çekimleri tamamlanan ve yayın tarihi beklenen dizinin senaryosu, Sümeyye Karaaslan imzası taşıyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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        GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

        Yeni sezon fragmanı yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı.

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        GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki’nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

        Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki’nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

        Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

        Ahmet Kural’ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.

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        GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

        TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı. Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan da dahil oldu.

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        GASSAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli’de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu’nda gerçekleştirildi.

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        GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?

        Gassal dizisinin ilk bölümünden itibaren izleyenleri ekranlara kilitleyen ilgi çekici öyküsü ikinci sezonuyla devam edecek. Gassal ikinci sezon fragmanı dizinin izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Hande Soral’ın kadın gassal olarak katılacağı dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. İkinci sezon fragmanında dizinin en çok ilgi gören bölümlerinden olan bölüm sonlarına eşsiz yorumlarıyla şarkıcı Bayhan’ın eşlik edeceği görülüyor.

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