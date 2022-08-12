Gastrit Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Gastrit Belirtileri ve Tedavisi

Gastrit belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Midenin mukozasında oluşan iltihap, kızarma gibi deformasyonlar sonucunda gelişen bir rahatsızlık olan gastrit birçok kişinin korktuğu hastalıklardandır. Kişiler tarafından sıklıkla araştırılan gastrit hakkındaki bilgileri yazımızın devamında okuyabilirsiniz. İşte gastrit hakkında merak edilenler…

Midenin iç yüzeyini kaplayan zarlara mukoza adı verilir. Bu zarlarda oluşan iltihaba da gastrit adı verilmektedir. Midede asit üretiminin çok fazla artması sonucu mide iç yüzeyinde oluşan inflamasyonlar hastaların hayat kalitelerini büyük oranda düşürmektedir. Bu nedenle gastrit belirtileri, tedavisi gibi bilgiler birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Gastrit hakkında akla gelebilecek soruları ve gastritle ilgili bilgileri yazımızda sizler için derledik. İşte o bilgiler…

Gastrit Nedir

Midenin iç yüzeyinde mukoza ismi verilen bir zar bulunmaktadır. Midenin içi bu zarla kaplıdır. Mukozanın herhangi bir sebepten ötürü iltihaplanması sonucunda meydana gelen hastalığa gastrit adı verilir. Gastrit akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. Akut gastritte aniden gelişen iltihap söz konusu olmakla birlikte şiddetli ağrı, iştahsızlık, bulantı gibi hayatı doğrudan etkileyen belirtiler görülmektedir. Kronik gastrit genellikle tedavi edilmeyen başka faktörler nedeniyle zaman içerisinde ortaya çıkmakta ve hayat kalitesini düşürücü belirtiler vermektedir.

Gastrit Neden Olur

Akut ve kronik gastrit nedenleri farklıdır. Mide mukozasında ani bir şekilde gelişen Akut gastrit aşırı stres, alkol, asprin ve ağrı kesici gibi ilaçlar sebebiyle meydana gelmektedir. Kronik gastrit ise genellikle helicobacter pylori adı verilen ve insanların neredeyse tümünün hayatlarının bir bölümünde karşılaştıkları bir bakteri sebebiyle gelişir. Eğer midedeki helicobacter pylori uzun süre tedavi edilmezse zaman içerisinde kronik gastrite yol açan bir bakteridir.

Sık ve aşırı alkol tüketimi, asitli gıdaların fazla tüketimi, yağlı ve ağır yiyeceklerin sık sık tüketilmesi de uzun vadede kronik gastrite yol açabilen faktörler arasındadır. Gastrit de tedavi edilmediğinde kansere neden olabilmektedir.

Gastrit Belirtileri

Gastrit, akut ve kronik gastrit olarak ikiye ayrılır. Bu iki gastrit çeşidinin belirtileri farklılık göstermektedir.

Akut gastrit belirtileri şöyledir:

Kanlı veya çok koyu renkli dışkılama

Mide bulantısı ya da istifra

Karında ve midede şişkinlik hissedilmesi

Midede gerginlik hissedilmesi

Geğirme isteği ve gaz artışı

Ağızda acı tat hissedilmesi

Midede sertlik

Karında ve midede şiddetli ağrı

Kronik gastrit belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

Ağızda acı tat hissedilmesi

İştahsızlık, çabuk gelişen tokluk hissi

Mide ve karında gerginlik, şişlik hissedilmesi

Koyu renkli dışkılama

Kronik gastritte mide ağrısı hissedilmemektedir.

Gastrit Tedavisi

Gastrit nasıl geçer sorusu kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Gastrit tedavisi mide asidini düzenleyici ilaçlarla birlikte beslenme tarzını değiştirmektir. Aşırı yağlı, asit oranı yüksek yiyeceklerle asitli ve alkollü içeceklerin günlük diyetten tamamen çıkarılması uzmanlar tarafından gastrit tedavisinde önerilmektedir. Helikobakter pylori bakterisinden kaynaklanan gastritin tedavisi antibiyotik kullanımını da içermektedir. Gastrit tedavisi muhakkak uzman bir hekim kntrolünde onun önerileri ve reçeteleri uygulanarak yapılmalıdır.

Gastrit Ağrısına Ne İyi Gelir

Gastritte zaman zaman mide ağrıları gelişebilmektedir. Birçok kişi, bu ağrıları hafifletme ya da ortadan kaldırma metotlarını araştırmaktadır. Gastrit bitkisel tedavi yolları ile de şikayetleri giderilebilen bir rahatsızlıktır. Bitkisel yöntemler hastalığı ortadan kaldırmasa da şikayetlerinin azaltılmasında rol oynamaktadır. Yulaf, asit oranı düşük meyve ve sebzeler, yeşil çay, bal, adaçayı, süt, yoğurt gibi gıdaların gastrit şikâyetlerini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir.