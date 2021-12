'Gayrimenkulde toparlanma hızlı oldu'

HABERTURK.COM

Ege Yapı, İstanbul ve İzmir’de 7 milyar TL değerinde 7 yeni projenin başlatılacağını ve 1700 kişilik istihdamın hedeflendiği duyurdu.

Pandemi sürecinde iyi bir planlama yaparak üretim ve satış süreçlerini başarılı bir şekilde yönettiklerini ve proje teslimlerine başladıklarını belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Güçlü finansal yapımız ve son teknolojik gelişmelerle uyumlu mühendislik çözümlerimiz ile sektördeki faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Çekmeköy’de yükselen ÇamlıYaka Konakları ile Tarihi Yarımada’da geliştirdiğimiz Cer İstanbul projelerimizde teslimlere başladık. Seyrantepe’de yer alan Kordon İstanbul projemizin ikinci etap teslimlerine de yılbaşından önce başlayacağız." dedi



The Superior Suites markasına ait ilk binanın 2022 yılı sonunda faaliyete geçeceğini belirten Kabadayı, "Önümüzdeki yıllarda da bu markamız ile yeni projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli yapı stoğunu geliştirmek için önümüzdeki 2 yıl içinde yaklaşık 7 milyar TL değerinde, İstanbul ve İzmir’in en değerli lokasyonlarında 7 projelik bir yatırım hamlesine başlıyoruz.” dedi

Ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden

İnanç Kabadayı, “Ispartakule’de geliştireceğimiz proje, tamamı balkonlu veya bahçeli 462 konut ve 53 ticari üniteden oluşacak. Projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire tipleri ile açık hava cadde mağazaları ve açık/kapalı otoparklar yer alacak. Beyoğlu’nda hayata geçirmeyi planladığımız projemiz otel, balkonlu veya bahçeli 125 konut ve 6 ticari üniteden oluşacak. Çekmeköy’deki ikinci yatırımımız olacak projemiz çam ormanlarının arasında 3 katlı bloklardan oluşacak, 121 konut ve 17 ticari üniteyi kapsayacak. Kasımpaşa’daki projemiz ise tarihi un fabrikasının restorasyonu ile hayata geçirilecek olup otel, iş yeri ve dükkanlardan oluşacak. İzmir Dikili’deki projemiz, otel, ticari alanlar ve yüzme havuzlu villalardan oluşacak. Alsancak’ta tren garının yanında yer alacak projemiz konut ve ticari ünitelerden oluşacak. Urla’daki projemizi ise yaklaşık 80 dönüm arazi üzerine 250 ile 450 metrekare arasında değişen toplam 70 müstakil villa olarak hayata geçireceğiz. Yeni yatırım zincirimizin ilk halkası olan Ispartakule’de inşaata ve ön talep toplamaya başladık.” değerlendirmesinde bulundu

"SEKTÖRÜMÜZ ÖZELİNDE TOPARLANMA HIZLI OLDU"

Pandemi başlangıcında tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yavaşlamanın gözlendiğini belirten Kabadayı, "Sektörümüz özelinde toparlanma hızlı oldu. Gayrimenkul sektörünün istihdama katkısı düşünüldüğünde en önemli lokomotif sektörlerden biri olarak bu yıl da ön planda olduğunu görüyoruz. Sektörümüz ekonomik büyümeye katkı konusunda üzerine düşen görevi her yıl yerine getirmeye devam ediyor. Biz de her dönem ekonomiye katma değer sağlayan bir marka olarak başarı ile kapattığımız 2021 yılının ardından 2022 yılı için yüzde 30 oranında büyüme ve toplamda planladığımız 7 proje ile 1700 kişilik yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bekleyen konut talebi, her geçen yıl artan yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisi ve kentsel dönüşüm ile 2022 yılı ekonomimiz ve gayrimenkul sektörümüz için çok daha olumlu bir yıl olacak.”