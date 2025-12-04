Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.024,86 %-0,11
        DOLAR 42,4577 %0,03
        EURO 49,6855 %0,25
        GRAM ALTIN 5.721,44 %-0,33
        FAİZ 38,18 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 77,93 %-2,39
        BITCOIN 93.360,00 %-0,39
        GBP/TRY 56,6663 %-0,06
        EUR/USD 1,1677 %0,05
        BRENT 62,83 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 9.354,55 %-0,33
        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkulde yaklaşık 2,9 milyon satışla ocak-kasım dönemi rekoru kırıldı - Emlak Haberleri

        Gayrimenkulde yaklaşık 2,9 milyon satışla ocak-kasım dönemi rekoru kırıldı

        Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 7,6'lık artışla yaklaşık 2,9 milyonla rekor kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:27 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gayrimenkulde ocak-kasım dönemi rekoru
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamının büyük kısmında da bu ivmeyi sürdürdü.

        Yılın 10 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken, mart, ekim ve kasımda düşüş gösterdi.

        Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde 310 bin 457, kasımda ise 273 bin 295 olarak gerçekleşti. Kasımda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8,6'lık düşüş yaşanması dikkati çekti.

        REKLAM

        Ocak-kasım döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 7,6 artarak 2 milyon 874 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-kasım verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 2 milyon 825 bin 188 olarak gerçekleşmişti.

        Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 18 milyon 410 bin 305 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,9 milyonunu satış, 1,2 milyondan fazlasını ipotek, 446 binini intikal, 157 binini düzeltme, 62,3 binini kamulaştırma, 48,3 binini ayırma, 34 binini bağış, 27,9 bine yakınını birleştirme, yaklaşık 26,1 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 13,4 milyona yaklaştı.

        Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 73,7 artarak 139 milyar 175 milyon 722 bin liraya yükseldi. Bunun 133,1 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

        Ocak-kasım dönemi rakamları

        Ülke genelinde 2020-2025 yılları ocak-kasım dönemleri dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

        Yıllar (ocak-kasım) Satılan gayrimenkul adedi
        2025 2.874.237
        2024 2.670.602
        2023 2.649.526
        2022 2.825.188
        2021 2.602.233
        2020 2.530.030
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"