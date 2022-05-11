Gazdaki artışın AB'ye maliyeti yükseliyor

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Düşünce kuruluşu Ember ve Global Witness tarafından hazırlanan analize göre, AB, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için hazırladığı planı REPowerEU kapsamında doğal gazdan 2 bin 280 teravatsaat elektrik üretimi öngörüyor. Bu miktar, AB'nin 55'e Uyum Paketi'ndeki 2 bin 825 teravatsaate göre daha düşük olmasına rağmen maliyeti yüksek.

Avrupa Komisyonunun, 55'e Uyum Paketi'nde doğal gaz fiyatlarının 2030'da megavatsaat başına 19 euro olacağını hesaplamasına rağmen Avrupa'da gaz gösterge fiyatı, vadeli kontratlarda 2030 için megavatsaat başına 33 euro seviyesinde bulunuyor. Komisyonun öngördüğü fiyatlar dikkate alındığında gaz faturası 2030'da 34 milyar euro artış gösteriyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de bu yılki fiyat seviyesi ise megavatsaat başına 98 euro.

Analize göre, AB'nin mevcut gaz kullanım planları bugünkü yüksek fiyatların devam etmesi durumunda 2030'a kadar beklenenden 250 milyar euro daha fazla maliyet oluşturabilir.

REPowerEU kapsamındaki yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik planlar ise bu miktarı sadece 47 milyar euro azaltabilecek durumda.

Öte yandan, daha güçlü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerinin hayata geçirilmesi 2030'da faturayı bugünkü fiyatlarla 123 milyar euro, Avrupa Komisyonu'nun öngördüğü fiyatlarla 21 milyar euro azaltabilir.

Ember ve Global Witness, AB'yi, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji tasarrufunu artırarak tüm fosil yakıtlardan temiz geçişi hızlandırmaya çağırıyor. Bu kapsamda AB'nin, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payına ilişkin 2030 hedefini en az yüzde 50'ye ve enerji tasarrufu hedefini yüzde 45'e çıkarması gerekiyor.

Ember Kıdemli Analisti Sarah Brown, analize ilişkin değerlendirmesinde, fosil gaz üzerine kumar oynamanın "kaybedilen bir bahis" olduğunu belirterek, "Yüksek ve değişken gaz fiyatları kalıcı olacak ve AB'ye çok pahalıya mal olacak. Para, tüm Avrupalılara istikrarlı, temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlayabilecek bir geçişte harcanırsa çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Global Witness Kıdemli Doğal Gaz Kampanyacısı Tara Connolly de şunları kaydetti:

"On yıllardır fosil gaza aşırı bağımlılık, Avrupa'yı değişken fiyatlara karşı inanılmaz derecede savunmasız hale getirirken Putin'i güçlendirdi. Analizimiz, Komisyonun gaza güvenmeye devam etmenin maliyetini büyük ölçüde hafife aldığını gösteriyor. Doğal gazdan hızlı bir çıkışın sağlanması için mevcut gaz piyasası tekliflerinin sil baştan yenilenmesi gerekiyor. AB'nin derin gaz bağımlılığını sona erdirmek insanları fiyat artışlarından koruyor ve iklim kriziyle savaşmamıza yardım ediyor."