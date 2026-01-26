Habertürk
        Haberler Gündem Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı

        Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya platformu X'teki paylaşımları nedeniyle Sedef Kabaş hakkında "mevcutlu" olarak gözaltı kararı verildiğini, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" şüpheleriyle soruşturmanın sürdüğünü duyurdu

        Giriş: 26.01.2026 - 23:28 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:28
        Sedef Kabaş'a gözaltı kararı
        Cumhuriyet Başsavcılığı, X isimli sosyal medya platformundaki paylaşımları nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

        Başsavcılığın açıklamasına göre Kabaş, 27 Ocak 2026 tarihinde “mevcutlu” olarak (polis eşliğinde) Başsavcılıkta hazır edilmek üzere gözaltına alınacak. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

