Gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya platformu X'teki paylaşımları nedeniyle Sedef Kabaş hakkında "mevcutlu" olarak gözaltı kararı verildiğini, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" şüpheleriyle soruşturmanın sürdüğünü duyurdu
Cumhuriyet Başsavcılığı, X isimli sosyal medya platformundaki paylaşımları nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Başsavcılığın açıklamasına göre Kabaş, 27 Ocak 2026 tarihinde “mevcutlu” olarak (polis eşliğinde) Başsavcılıkta hazır edilmek üzere gözaltına alınacak. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.