Gazi İshak Kara kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara biyografisi
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararalarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı. Atama kararının ardından Gazi İshak Kara'nın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Gazi İshak Kara kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" İşte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara biyografisi...
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.
GAZİ İSHAK KARA KİMDİR?
Lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Gazi İshak Kara, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden İktisat alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora eğitimini ise 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kuzey Karolina Üniversitesi'nde (University of North Carolina at Chapel Hill) İktisat üzerine tamamlamıştır.