Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Gazi İshak Kara kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara biyografisi

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararalarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı. Atama kararının ardından Gazi İshak Kara'nın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Gazi İshak Kara kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" İşte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 00:52 Güncelleme: 03.02.2026 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazi İshak Kara kimdir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Gazi İshak Kara getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı. Peki, "Gazi İshak Kara kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara hangi görevlerde bulundu?" İşte detaylar...

        ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

        GAZİ İSHAK KARA KİMDİR?

        Lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Gazi İshak Kara, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden İktisat alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora eğitimini ise 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kuzey Karolina Üniversitesi'nde (University of North Carolina at Chapel Hill) İktisat üzerine tamamlamıştır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?