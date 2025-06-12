Gazi Koşusu ne zaman? 99. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?
Gazi Koşusu, 2025 yılında 99. kez düzenlenmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 1927 yılından bu yana aralıksız olarak gerçekleştirilen bu prestijli yarış, her yıl olduğu gibi bu yıl da Veliefendi Hipodromu'nda binlerce yarışseveri ağırlayacak. Gazi Koşusu'nun tarihi, favori atlar ve jokey performansları şimdiden merak konusu olurken, 99. Gazi Koşusu'nun hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılıyor. İşte merak edilenler...
Her yıl büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Türk atçılığının en prestijli yarışı olarak kabul edilen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen bu büyük etkinlik, 2025’te 99. kez Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Favori atlar, başarılı jokeyler ve canlı yayın bilgileri şimdiden yarış tutkunlarının gündeminde. Peki, 99. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi kanalda izlenecek? İşte detaylar...
99. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
Ulu Önder Atatürk adına 1927’den beri kesintisiz düzenlenen, Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek.
GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz atların katılımına açık olan ve yarış hayatlarında sadece 1 kez koşabildikleri Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
GAZİ KOŞUSU TARİHÇESİ
Gazi Koşusu, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını himaye eden Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'deki direktifleriyle düzenlenmeye başlandı. Atatürk, at yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve fırsat buldukça hipodromdan yarışları takip ediyordu.
İlk Gazi Koşusu'nu, 1927 yılında Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" kazanırken, bu tarihi anı Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izlemişlerdi. Gazi Koşusu, o günden bugüne Türk atçılığının en önemli ve simgesel yarışı olmaya devam ediyor.