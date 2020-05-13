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Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar kamerayı unuttu

Koronavirüs salgınının ardından kullanımı yaygınlaşan video konferans, kadına bakışın "akademik düzeyde" de farklı olmadığını ortaya çıkardı. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, kameranın açık olduğunu unutunca "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" şeklindeki sözleri sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı

Orhan Acar
HABERTURK.COM

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencileriyle video konferans yaptığı sırada kameranın ve mikrofonun açık olduğunu unutunca skandal sözleri sosyal medyada yayıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan günlerde kullanımı her alanda yaygınlaşan video konferans uygulaması hem bir acemiliği hem de akademi düzeyinde de kadına bakışı ortaya çıkardı. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencilerin sorularını yanıtlamak için katıldığı video konferansta yanındaki kişiye öğrencilerin isimlerini sayıp gülerek "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Yanındaki kişinin öğrencilerin söylediklerini duyabileceğini söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Acar'ın "Yamulduk ha" dediği duyuldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları #GaziFenDekanıİstifaEt etiketiyle tepkilerini dile getirirken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da konuya kayıtsız kalmadı. Platformun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar, kamerayı kapalı sanınca 'Çaktırma kızların resimlerini de görüyoruz' dedi. Kadına yönelik cinsiyetçi zihniyetle dekanlık koltuğunu işgal eden Orhan Acar görevden alınsın" denildi.

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