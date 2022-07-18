Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırması hız kazandı. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldığı puana göre tercih yapacak milyonlarca aday Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|247,48789
266,26098
|823.650
753.000
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|253,95817
265,57725
|747.455
759.000
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|40+1
—
|41
—
|255,29717
—
|732.067
—
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
|TYT
|40+1
—
|41
—
|265,60444
—
|622.620
—
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|266,01826
289,08061
|618.589
553.000
|Makine
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|269,19171
290,57315
|588.125
542.000
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|269,62866
286,56403
|584.142
573.000
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|273,44013
296,62449
|549.749
498.000
|Mekatronik
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|276,10212
299,34334
|526.733
480.000
|Tıp
|SAY
|290+8
290+8
290+8
290+8
|298
298
298
298
|5.101
4.550
4.527
4.450
|472,55575
523,54399
509,36263
506,33590
|Tıp (İngilizce)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|5.681
4.980
5.176
5.090
|470,08166
522,22021
506,73558
503,42078
|Tıp (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
16.200
12.076
21.700
|Dolmadı
499,12935
485,40777
455,45661
|Diş Hekimliği
|SAY
|140+4
130+4
120+3
120+3
|144
134
123
123
|23.468
22.500
20.069
19.200
|427,76280
489,77175
467,94750
461,15975
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|26.758
25.300
26.389
24.500
|422,53543
485,91052
456,58999
449,28170
|Eczacılık
|SAY
|120+3
110+3
110+3
110+3
|123
113
113
113
|38.859
36.900
35.075
32.800
|405,74715
470,93756
442,08033
433,00249
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|38.912
38.400
38.882
37.500
|405,68288
469,13557
436,10650
424,28490
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|34.395
40.900
43.449
44.500
|411,43369
465,93379
429,30889
412,08635
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|47.491
41.100
37.773
34.600
|395,29426
465,79039
437,81912
429,56184
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|46.575
44.800
43.044
38.200
|396,39250
461,24469
429,90555
423,01972
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|285,22552
307,49475
|455.030
428.000
|Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|51.635
50.200
51.595
53.800
|390,27901
454,93087
417,49392
397,45641
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
90+3
|72
72
72
93
|54.459
50.500
53.870
61.100
|387,04735
454,58573
414,33728
386,95609
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|54.269
54.300
56.520
54.000
|387,25927
450,18511
410,80834
397,23159
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|286,76572
313,48456
|444.004
393.000
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|287,76350
304,84907
|436.925
444.000
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|64.081
60.300
54.185
50.000
|376,71418
443,36661
413,90942
403,46993
|Mimarlık
|SAY
|115+3
110+3
100+3
100+3
|118
113
103
103
|73.811
65.500
51.600
36.400
|366,84357
437,47172
417,48648
426,23605
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|120+3
130+4
130+4
130+4
|123
134
134
134
|9.449
7.860
8.553
7.990
|413,63442
435,10467
428,07193
420,94190
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|103.262
83.900
71.128
56.900
|340,49103
416,54982
392,00109
393,00653
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
120+3
|103
103
103
123
|5.914
7.630
7.616
7.910
|387,09334
411,73805
415,72213
403,27624
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|111.529
89.600
83.500
43.300
|333,76356
410,55413
377,53476
414,23668
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|135.762
89.000
72.282
53.800
|316,52891
411,09497
390,61290
397,49706
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|12.817
12.300
9.432
11.500
|368,43406
400,07875
410,73866
394,53860
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|81.836
89.800
101.677
102.000
|359,06478
410,30589
358,87803
339,92186
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|10.014
9.720
11.233
14.300
|374,74538
405,86946
406,73404
389,52797
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|101.780
101.000
106.052
113.000
|341,71795
398,51752
354,85085
330,76825
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|64.561
41.500
50.902
52.200
|338,90863
396,11947
377,55483
363,78433
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|146.080
116.000
104.840
57.900
|310,06780
383,69587
355,96804
391,44836
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|23.717
19.500
24.935
27.600
|351,91487
387,59658
386,91768
372,44239
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|25.961
24.100
28.149
24.900
|349,33479
381,60305
383,63275
375,25048
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|63.986
63.300
74.165
83.300
|339,26740
382,74046
362,16898
342,74046
|Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|64+2
64+2
64+2
64+2
|66
66
66
66
|131.416
123.000
124.148
105.000
|319,47238
377,69505
339,47853
336,92498
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|297,67790
321,47853
|373.003
352.000
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|111.247
127.000
162.955
170.000
|334,00490
373,77335
313,57652
292,97879
|Arapça Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.550
23.700
32.754
30.100
|349,58909
371,34089
336,53151
323,78950
|Uçak Teknolojisi
|TYT
|180+5
180+5
|185
185
|298,13311
323,55972
|370.300
342.000
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|40.235
36.300
45.135
59.400
|336,15979
369,07507
369,98879
349,52696
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|27.013
26.300
28.598
27.500
|351,28511
362,29747
350,07286
333,44888
|Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|20+1
16+1
14+1
14+1
|21
17
15
15
|139.912
151.000
142.383
149.000
|313,81625
355,53419
326,28759
304,73523
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|146.658
154.000
203.403
215.000
|309,69357
352,98062
293,45008
273,37327
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|48+2
48+2
58+2
58+2
|50
50
60
60
|178.201
158.000
153.903
135.000
|292,41853
350,04832
318,93259
314,12807
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|70+2
69+2
69+2
69+2
|72
71
71
71
|170.918
163.000
174.308
167.000
|296,09434
346,79447
307,38631
294,54220
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|31.110
31.400
31.111
33.100
|338,56121
345,54540
341,72468
313,04093
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|18+1
18+1
17+1
17+1
|19
19
18
18
|156.938
178.000
155.591
153.000
|303,72606
337,29571
317,86566
302,56889
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|234.248
190.000
175.741
164.000
|276,89130
328,52321
317,32429
307,30532
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|185.530
194.000
200.730
177.000
|288,79767
327,95557
294,60531
289,46987
|Matematik
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|202.457
205.000
217.631
193.000
|281,14523
322,29313
287,54186
282,07495
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|213.132
207.000
201.240
161.000
|276,66764
321,25455
294,39010
298,13028
|Kimya Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|207.632
211.000
251.442
261.000
|278,95314
319,30031
275,16220
258,14284
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|226.835
223.000
242.485
240.000
|271,19619
313,25528
278,27813
264,34878
|Fizik Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|215.081
227.000
269.473
289.000
|275,88618
311,40018
269,36745
250,64709
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|EA
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|261.649
252.000
277.902
285.000
|270,90419
309,94020
289,91337
276,34637
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|357.710
302.000
305.418
288.000
|253,58196
297,59758
284,11448
275,67800
|İmalat Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
69+2
|72
72
72
71
|288.730
270.000
264.473
244.000
|250,95261
293,62386
270,91087
263,11610
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
—
2
1
|Dolmadı
—
206.364
Dolmadı
|Dolmadı
—
292,18458
Dolmadı
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|325.860
292.000
244.184
177.000
|241,13705
285,95351
277,68030
289,78420
|Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
17
|293.926
298.000
298.400
292.000
|249,51430
283,54881
261,03986
249,93541
|İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
17
|285.389
299.000
294.626
259.000
|251,88847
283,38447
262,04338
258,62935
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|12+1
12+1
15+1
15+1
|13
13
16
16
|299.674
299.000
292.581
278.000
|247,93319
283,37716
262,60909
253,25493
|Kimya
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|295.143
302.000
325.456
355.000
|249,17988
282,38894
254,12750
236,39327
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|316,47853
343,34444
|277.437
260.000
|Biyoloji
|SAY
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|295.566
317.000
331.076
332.000
|249,06741
277,46606
252,81144
240,91418
|Odyoloji (Fakülte)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|212.796
—
—
—
|276,80754
—-
—
—
|İstatistik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|300.217
332.000
351.522
382.000
|247,79203
272,91395
248,15813
231,21876
|Matematik (Uzaktan Öğretim)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|257.919
354.000
—
—
|260,26751
266,77098
—
—
|Rekreasyon (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|503.487
472.000
456.337
439.000
|233,76810
265,61833
259,24118
251,17752
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|SAY
|30+1
25+1
20+1
15+1
|31
26
21
16
|377.515
359.000
316.137
314.000
|226,73163
265,61287
256,44658
244,66155
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
10
10
11
|287.730
—
Dolmadı
Dolmadı
|251,24251
—
Dolmadı
Dolmadı
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|17+1
17+1
17+1
17+1
|18
14
13
10
|287.925
—
Dolmadı
Dolmadı
|251,19022
—
Dolmadı
Dolmadı
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
40+1
|21
18
7
15
|288.899
—
Dolmadı
Dolmadı
|250,90852
—
Dolmadı
Dolmadı
|Fotonik
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|362.674
—
—
—
|232,18814
—-
—
—
|Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
—
-
|Dolmadı
640.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
217,13971
Dolmadı
Dolmadı
|Endüstriyel Kalıpçılık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|219,07124
226,52400
|1.175.748
1.213.000
|Kaynak Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|223,31223
227,81619
|1.118.796
1.196.000
|Polimer Teknolojisi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|223,67798
234,53316
|1.113.858
1.111.000
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
2+0
|-
1
|Dolmadı
—
|—
—
YORUMLAR