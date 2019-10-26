Süper Lig'in 9. haftasında lider Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Akdeniz ekibi 33. dakikada Papiss Cisse'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 90+1. dakikada Kana-Bıyık skoru eşitleyen isim oldu.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 18, Gaziantep FK ise 12 puana yükseldi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Oğuz Ceylan, Tosca, Jefferson, Chibsah, Pawlowski (Dk. 78 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90+5 Olkowski),Kenan Özer (Dk. 60 Diarra),Twumasi
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 64 Musa Çağıran),Bakasetas (Dk. 73 Bammou),Junior Fernandes (Dk. 80 Caulker),Cisse
Goller: Dk. 33 Cisse (Aytemiz Alanyaspor),Dk. 90+1 Kana Bıyık (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 45 Chibsah, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+3 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK),Dk. 66 Kaan Kanak, Dk. 90+4 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)
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