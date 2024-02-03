Gaziantep FK-Kayserispor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Konuk ekip Kayserispor, 11'de Mehmet Eray Özbek'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Gaziantep 68'de Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle 1-1'i yakaladı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 9 maça çıkan Kayserispor puanını 28' yükseltti.

7 maçtır kazanamayan ve düşme hattında yer alan Gaziantep ise puanını 24 yaptı.