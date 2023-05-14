Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Gaziantep Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Gaziantep başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Gaziantep Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Gaziantep seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Gaziantep Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Gaziantep Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 84.99 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 63.7 oldu. Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 420.930 oyla yüzde 59.99 - Kemal Kılıçdaroğlu: 241.260 oyla yüzde 34.38 - Sinan Oğan: 36.044 oyla yüzde 5.14 - Muharrem İnce: 3.463 oyla yüzde 0.49 aldı. Gaziantep 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Gaziantep Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 83.62 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:10 itibarıyla yüzde 53.8 oranında açıldı. 2023 Gaziantep milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 341.745 oyla yüzde 60.13 - Millet İttifakı: 148.598 oyla yüzde 26.14 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 44.687 oyla yüzde 7.86 - Ata İttifakı: 16.637 oyla yüzde 2.93 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.147 oyla yüzde 0.2 aldı. Saat 21:10 itibarıyla 2023 Gaziantep milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

