        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Vahşet! Eşi 14 kez bıçaklamıştı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Vahşet! Eşi 14 kez bıçaklamıştı!

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan 67 yaşındaki Ayten Alıcı, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Katil koca, 64 yaşındaki İ.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 12:54 Güncelleme: 28.08.2025 - 12:54
        Gaziantep'te olay, 10 Ağustos günü Nizip ilçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. (64) ile eşi Ayten Alıcı (67) arasında tartışma çıktı.

        AĞIR YARALAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

        İHA'daki habere göre kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. eşi Ayten Alıcı'yı bıçakla ağır yaraladı, daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

        HAYATA 20 GÜN TUTUNABİLDİ

        Olay sonrası ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken saldırgan koca ise gözaltına alındı. Hastanede 20 gündür tedavisi devam eden Ayten Alıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        NİZİP'TE TOPRAĞA VERİLDİ

        Ayten Alıcı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedildi.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Olay sonrası kendisini ihbar eden ve gözaltına alınan katil zanlısı koca İ.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
