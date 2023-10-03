Kamyon, sürüye çarptı; 17 koyun öldü
GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde kamyonun yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada, 17 koyun öldü.
GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde kamyonun yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada, 17 koyun öldü.
Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa S.(52) yönetimindeki 06 CRH 748 plakalı kamyon, yola çıkan küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 17 koyun öldü. Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler, yolda önlem aldı. Ölen koyunlar, belediye ekiplerince kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.