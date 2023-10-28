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        Tartışma sırasında dini değerlere küfretti; kendisini uyaran imamı bıçakla ağır yaraladı

        GAZİANTEP'te,camideki görevli ile tartıştığı sırada dini değerlere küfreden S.A.S.'yi uyaran cami imamı Mustafa Bulut (42), şüpheli tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan imamın hayati tehlikesi bulunurken, S.A.S. ise olay yerinden kaçtı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:05
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        Tartışma sırasında dini değerlere küfretti; kendisini uyaran imamı bıçakla ağır yaraladı
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        GAZİANTEP'te,camideki görevli ile tartıştığı sırada dini değerlere küfreden S.A.S.'yi uyaran cami imamı Mustafa Bulut (42), şüpheli tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan imamın hayati tehlikesi bulunurken, S.A.S. ise olay yerinden kaçtı. 

        Olay, akşam saatlerinde Kepenek Mahallesi'ndeki Kabasakal Paşa Cami'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.S., cami tuvaletinin görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.A.S., dini değerlere küfredince cami imamı Mustafa Bulut, kendisini uyarmak için araya girdi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.A.S., bıçakla cami imam Mustafa Bulut'a saldırdı. İmam kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

        İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan evli, 4 çocuk babası imam Mustafa Bulut, hastaneye kaldırılıp, yoğun bakın ünitesinde tedaviye alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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