Deprem bölgelerinde KOBİ desteğine başvuru sayısı 30 bine ulaştı

KOSGEBBaşkanıAhmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik başlatılan 450 milyon dolarlık destek paketine şu ana 30 bin başvuru aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın son kabine toplantısında 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi´ni başlattıklarını açıklamasının ardından KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, deprem illerinde esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Gaziantep'e gelen İbrahimcioğlu, Gaziantep Ticaret Odası'nda esnaf ile bir araya geldi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve esnafın katıldığı toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, depremde hasar gören işletmelere yönelik verilecek olan dünya bankası destekli projenin 12 milyar seviyesinde olduğunu ve yeni krediler için müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar destek paketinden yararlanmak için 30 bin esnafın başvurduğunu dile getiren İbrahimcioğlu, "12 milyar liralık bu destek paketi depremzede 11 ilimiz için ekonomik sinerji yaratacak. Ticaretin biz kaldıraç etkisini biliyoruz. Ama ticaret erbapları olarak bunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Desteklerde şartımız sadece işletmenin bulunduğu ilde devam ediyor olması. Bu destek ticaretin çarklarının dönmesi için bir can suyu niteliğindedir. Bu can suyu ve canlanmayla beraber buralar daha çok yeşerecek. Gaziantep bizim için önemli. Bu desteğe bölgede 30 bin başvuru olmuş ve bunun 3 bini Gaziantep'ten. Ortalama 300 bin lira desek 900 milyon. Neredeyse 1 milyar lira para Gaziantep'e girecek. Az para değil daha fazlası için de mücadele edeceğiz. Yeni programlar için uluslararası kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-11-10 17:23:28