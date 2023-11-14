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        Gaziantep´te ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:50
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        Gaziantep´te ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerden etkilenen Gaziantep´in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Pınarbaşı Mahallesi´nde ağır hasar aldığı için tahliye edilen 7 katlı Köseyener Apartmanı´nda, sabah saatlerinde kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kimsenin yaralanmadığı yıkım anında yaşanan panik ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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