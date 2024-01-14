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        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü - Yeniden

        GAZİANTEP'tesobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:05
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        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü - Yeniden
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        GAZİANTEP'tesobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83), hayatını kaybetti.

        Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan Mustafa- Ayşe Fatma Elmas çiftinden haber alamayan yakınları, dün akşam jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, Elmas çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi sonrası yakınlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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