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        İş yerinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

        GAZİANTEP'te, iş yerinin önünde tüfekle vurulan Hüseyin Hindioğlu (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 23:15 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:20
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        İş yerinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
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        GAZİANTEP’te, iş yerinin önünde tüfekle vurulan Hüseyin Hindioğlu (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Öğretmenevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Hindioğlu, iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kanlar içerisinde yatan Hindioğlu’nu 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Hindioğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Hindioğlu’nun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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