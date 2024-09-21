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        Depremlerde yıkımın yaşandığı İslahiye'de bir konteyner kent boşaltıldı

        KAHRAMANMARAŞ depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hak sahiplerinin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle bir konteyner kent tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:25
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        Depremlerde yıkımın yaşandığı İslahiye'de bir konteyner kent boşaltıldı
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        KAHRAMANMARAŞ depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, hak sahiplerinin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle bir konteyner kent tahliye edildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği İslahiye’de inşası tamamlanan kalıcı konutların hak sahiplerine teslim edilmesi ile birlikte Kalyon Konteyner Kent boşaltıldı. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, afetin yaralarının çalışıldığını belirterek, 900'ün üzerinde konteynerdeki vatandaşların kalıcı konutlarına geçtiğini söyledi. Soylu, “Afetin yaralarının sarılmasındaki en somut göstergelerden biri olan geçici yaşam alanlarımızın boşalma işlemi ilçemizde hızla devam ediyor. Bugün itibarıyla 900’ün üzerinde konteynerimizden vatandaşlarımızı kalıcı konutlara uğurladık ve boşaltmış olduğumuz konteynerleri de hummalı bir çalışma ile büyük bir gayretle depolama alanlarımıza sevk ediyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz yer Kalyon Konteyner Kent. Afet bölgemize açılan ilk konteyner kentimizdi. Artık kapattık'' dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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