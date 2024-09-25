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        Gaziantep'te, 32 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarma operasyonunda 32 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:35
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        Gaziantep'te, 32 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarma operasyonunda 32 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmada Nurdağı ilçesinde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapılan otomobilin bagajında 32 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü E.Y.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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