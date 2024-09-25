Gaziantep'te, 32 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmada Nurdağı ilçesinde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapılan otomobilin bagajında 32 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü E.Y.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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